Fenerbahçe Safiport, Dynamo Kursk'e konuk olacak

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında çarşamba günü Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Safiport, Dynamo Kursk'e konuk olacak
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01 Şubat 2022 13:30
Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında çarşamba günü Rusya'nın Dynamo Kursk takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kursk şehrindeki Spor ve Konser Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, aldıkları 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle grupta ilk sırada yer alıyor. Rus ekibi Dynamo Kursk ise 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. basamakta bulunuyor.

 

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