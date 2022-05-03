Fenerbahçe Safiport, durumu 2-0'a getirdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Nesibe Aydın'ı 97-62 yenen Fenerbahçe Safiport, seride 2-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre
Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 14, Iagupova 14, Mc Bride 11, Sabally 25, Stokes 5, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 7, Williams 14, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 7
Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 8, Thomas 12, Snytsina 11, Harika Gözde Eldaş 5, Coates 15, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Çisil Bilgin, Hülya Çoklar Asarcıklı, Nacickaite 5
1. Periyot: 27-17
Devre: 53-32
3. Periyot: 79-46
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zafer Yılmaz, Tunçtan Durmuşcan, Münevver Özemre
Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 14, Iagupova 14, Mc Bride 11, Sabally 25, Stokes 5, Manolya Kurtulmuş, İdil Saçalır 7, Williams 14, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Tuğçe Canıtez 7
Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 8, Thomas 12, Snytsina 11, Harika Gözde Eldaş 5, Coates 15, Merve Uygül 6, Gülşah Duman Bıçakçı, Çisil Bilgin, Hülya Çoklar Asarcıklı, Nacickaite 5
1. Periyot: 27-17
Devre: 53-32
3. Periyot: 79-46
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