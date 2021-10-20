Fenerbahçe Safiport, deplasmanda kazanamadı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, Spar Girona'ya konuk oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Safiport, deplasmanda kazanamadı
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20 Ekim 2021 23:25
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımına 71-59 yenildi.

Pavello Fontajau Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili performans ortaya koyan Spar Girona, devre arasına 38-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte tekrar skora ortak olan Fenerbahçe Safiport, final periyoduna 49-45 önde girdi. Son çeyrekte hücumda büyük üstünlük kuran Spar Girona, mücadeleden 71-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Spar Girona ikinci galibiyetini aldı, sarı-lacivertliler ise ikinci yenilgisini yaşadı.


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