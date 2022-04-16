Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ'a şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ'ı 85-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ'a şans tanımadı!
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16 Nisan 2022 20:23
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Safiport 85-78 kazandı.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Kaan Büyükçil, Benhür İrcel, Muzaffer Vardarlı

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 23, Sabally 18, McBride 17, Stokes 2, Bazoukou 9, Şerife Alperi Onar 5, Tuğçe Canıtez 5, Manolya Kurtulmuş

BOTAŞ: Dubljevic 26, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 6, Prezelj 6, Tilbe Şenyürek 12, Ayşegül Günay Aladağ 10, Jurjane 9, Hatice Pelin Gülçelik 3

1. Periyot: 21-26

Devre: 36-45

3. Periyot: 64-63

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