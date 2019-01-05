Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini açıkladı

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FENERBAHÇE SK: "3,5 + 1 YILLIK ANLAŞMA"

"Çocukluk hayalin gerçek oldu. Şimdi Çubuklu için mücadele zamanı! Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin Sadık Çiftpınar!" tweet'iyle transferin gerçekleştiğini ilan etti.



''HAYALİNİ KURDUĞUM YERDEYİM''

''PUYOL VE MARCELO BENZETMELERİ ÇOK GÜZEL''

Puyol ve Marcelo benzetmeleri çok güzel. Bu benzetmelere sadece tarzımla değil, saha içerisindeki duruşumla, mücadelemle, sahada gösterdiğim performansla da layık olmaya çalışıyorum. Son bir haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. İşin diğer boyutunda da Malatyaspor'un üzerimde çok emeği var. Başta Başkanımız Adil Gevrek olmak üzere, Teknik Direktörümüz Erol Bulut, takım arkadaşlarım, bütün camiamız, personelimiz ve Malatyaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4.5 sezondu. Buraya hayallerimin peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kimsenin bundan şüphesi olmasın.

MALATYASPOR'UN EN İSTİKRARLI İSMİ

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sadık Çiftpınar'ın transferi önce sosyal medyadan sonra da resmi olarak kulüp sitesinden duyuruldu.Sadık Çiftpınar, Twitter'dan Fenerbahçe'nin hesabına ''Bu sevda bitmez gönüllerde'' yazarken; sarı-lacivertli kulübün hesabından da 26 yaşındaki defans oyuncusunacevabı geldi.Fenerbahçe Kulübü'nün bu paylaşımı sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar da Sadık'a ''Hoş geldin'' mesajları gönderdi.Sosyal medyadaki bu paylaşımların ardından kısa bir süre sonra Fenerbahçe Kulübü,Sarı-laciverttli kulübün resmi açıklamasında "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlamıştır. Bu bağlamda 1 Ocak 1993 doğumlu stoper ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, transfer olmasının ardından yaptığı açıklamada ise şu sözleri kullandı;Buradaki sıcak karşılamadan dolayı Ali Koç, Semih Özsoy ve yönetici abilerime teşekkür etmek istiyorum. Evimde, yuvamda hissettirdiler. Ait olduğum yerdeyim, hayalini kurduğum yerdeyim. Sorumluluklarımın farkındayım. Yarından itibaren çok çalışmaya başlayacağım. Yetenekli bir takımımız var, el birliği ile bunu göstereceğiz. İç sahada ne kadar büyük taraftar kitlesine sahip olduğunu gösterdi Fenerbahçe. İnşallah camiamızı daha iyi yerlere getirerek taraftarları mutlu ederiz.Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.