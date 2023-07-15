Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, buradaki son maçına çıkıyor.
Sarı-lacivertli ekip, bugün (cumartesi) Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasındaki mücadele saat 14.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe, Rusya'da daha önce Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalmış, ardından penatılarda 4-3 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, Kızılyıldız'a ise 3-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bugün (cumartesi) Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasındaki mücadele saat 14.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.
Fenerbahçe, Rusya'da daha önce Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalmış, ardından penatılarda 4-3 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, Kızılyıldız'a ise 3-1 mağlup oldu.