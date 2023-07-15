Fenerbahçe, Rusya'da son kez sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Rusya'daki son maçında bugün (cumartesi) Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Rusya'da son kez sahaya çıkıyor
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15 Temmuz 2023 09:07
Yeni sezon öncesi Rusya'da hazırlık turnuvasına katılan Fenerbahçe, buradaki son maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bugün (cumartesi) Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasındaki mücadele saat 14.00'te başlayacak ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce Zenit ile normal sürede 0-0 berabere kalmış, ardından penatılarda 4-3 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım, Kızılyıldız'a ise 3-1 mağlup oldu.

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