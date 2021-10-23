Fenerbahçe, Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Ruhan Arda Aksoy'la profesyonel sözleşme imzaladı
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23 Ekim 2021 17:14
Fenerbahçe Kulübü, futbol akademisinden yetişen Ruhan Arda Aksoy ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu sonuna kadar devam edecek sözleşmenin imza törenine sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, idari menajer Kemal Aslan ve genç futbolcunun ailesi katıldı.


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