Fenerbahçe rotayı Sissoko'ya çevirdi!

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İstanbul'da görüştüğü, ailesini İngiltere dışına çıkmak için ikna edemeyince, West Ham United'la anlaştı.Bunun üzerine yeni girişimlere başlayan sarılacivertliler, orta saha transferi içingündemine aldı.Geçen yıl Trabzonspor'un da ilgilendiği 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe, Tottenham'a kiralama teklifi yaptı.Öte yandan Philliph Cocu'nun "4-3-3 sistemime çok uygun" dediği 23 yaşındaki Georges- Kevin N'Koudou da transfer listesinde yer alıyor.Fenerbahçe, Tottenham'ın diğer Fransız futbolcusunu da kiralamayı hedefliyor.