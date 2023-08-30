Fenerbahçe rotayı İspanya'ya kırdı!

Hem ligde hem de Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar getirecek bir kadro kuran Fenerbahçe, henüz transferi noktalamış değil.
Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotayı bu kez İspanya'ya kırdı. HEDEF GUIDO RODRIGUEZ
Fenerbahçe'nin orta saha gündeminin ilk sıralarında Real Betis'in Arjantinli oyuncusu Guido Rodriguez yer alıyor.
Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Tangocu, teknik direktör İsmail Kartal'ın onayından geçti.
Sarı-lacivertli kurmaylar Rodriguez için girişimlere başladı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İspanyol ekibine bonuslarla birikte 10 milyon euro öneren Fenerbahçe, Real Betis'in yanıtını beklemeye başladı.
Rodriguez'in sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması sarı-lacivertli ekibin transferde elini güçlendiriyor.
Lyon'un da peşinde olduğu tecrübeli orta sahanın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.
OYUN PROFİLİ UYUYOR
Savunmanın önünde 6 numara oynayan tecrübeli oyuncu, 2020'den bu yana Real Betis'te 147 maça çıkarak istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'nin orta alanda aradığı oyuncu profiline uyan Rodriguez, top kapma becerisiyle dikkat çekiyor.
Geçen sezon maç başına 3,4 top kapmayla ligde zirveye çıkan Arjantinli oyuncu, bu özelliğiyle önündeki hücumcuları rahatlatıyor.
GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?
River Plate'de yetişen tecrübeli oyuncu, 2016'da Meksika ekibi Club Tijuana'ya transfer oldu.
Daha sonra Club America'ya imza atan Rodriguez, 2020'de ise 4 milyon euro'ya Real Betis ile Avrupa'ya adım attı.
İspanyol ekibinde çıktığı 147 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon oynanan 3 karşılaşmada 245 dakika görev yaptı.
Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotayı bu kez İspanya'ya kırdı. HEDEF GUIDO RODRIGUEZ
Fenerbahçe'nin orta saha gündeminin ilk sıralarında Real Betis'in Arjantinli oyuncusu Guido Rodriguez yer alıyor.
Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Tangocu, teknik direktör İsmail Kartal'ın onayından geçti.
Sarı-lacivertli kurmaylar Rodriguez için girişimlere başladı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
İspanyol ekibine bonuslarla birikte 10 milyon euro öneren Fenerbahçe, Real Betis'in yanıtını beklemeye başladı.
Rodriguez'in sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması sarı-lacivertli ekibin transferde elini güçlendiriyor.
Lyon'un da peşinde olduğu tecrübeli orta sahanın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.
OYUN PROFİLİ UYUYOR
Savunmanın önünde 6 numara oynayan tecrübeli oyuncu, 2020'den bu yana Real Betis'te 147 maça çıkarak istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'nin orta alanda aradığı oyuncu profiline uyan Rodriguez, top kapma becerisiyle dikkat çekiyor.
Geçen sezon maç başına 3,4 top kapmayla ligde zirveye çıkan Arjantinli oyuncu, bu özelliğiyle önündeki hücumcuları rahatlatıyor.
GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?
River Plate'de yetişen tecrübeli oyuncu, 2016'da Meksika ekibi Club Tijuana'ya transfer oldu.
Daha sonra Club America'ya imza atan Rodriguez, 2020'de ise 4 milyon euro'ya Real Betis ile Avrupa'ya adım attı.
İspanyol ekibinde çıktığı 147 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon oynanan 3 karşılaşmada 245 dakika görev yaptı.