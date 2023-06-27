Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor

Gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarına başlayan ve Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe'de forvet rotasyonu taşmış durumda.
Mbwana Samatta'nın da kadroya dönmesiyle beraber toplamda 6 santrfor'a ulaşmış olan Fenerbahçe 3 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
ÖNCELİK SAMATTA
Yönetim, Joao Pedro, Joshua King ve kiralandığı Genk'ten geri dönen Mbwana Samatta'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Bu 3 golcü için menajerlerine kulüp bulmaları talimatı verildi.
Joao Pedro ve Joshua King'in takımda kalma ihtimali daha yüksekken Fenerbahçe yönetimi, Mbwana Samatta'yı hiçbir şekilde kadroda tutmak istemiyor.
SERDAR DURSUN BELİRSİZ
Bu sezon Jorge Jesus tarafından fazla şans verilmeyen Serdar Dursun ise İsmail Kartal'ın gelmesi halinde büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak.
Mbwana Samatta'nın da kadroya dönmesiyle beraber toplamda 6 santrfor'a ulaşmış olan Fenerbahçe 3 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
ÖNCELİK SAMATTA
Yönetim, Joao Pedro, Joshua King ve kiralandığı Genk'ten geri dönen Mbwana Samatta'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Bu 3 golcü için menajerlerine kulüp bulmaları talimatı verildi.
Joao Pedro ve Joshua King'in takımda kalma ihtimali daha yüksekken Fenerbahçe yönetimi, Mbwana Samatta'yı hiçbir şekilde kadroda tutmak istemiyor.
SERDAR DURSUN BELİRSİZ
Bu sezon Jorge Jesus tarafından fazla şans verilmeyen Serdar Dursun ise İsmail Kartal'ın gelmesi halinde büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak.