Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor

Fenerbahçe'de, Edin Dzeko transferi ve Mbwana Samatta'nın kadroya geri dönmesiyle beraber fazlalaşan forvet rotasyonunu daraltmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe rotasyonu daraltmak istiyor
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27 Haziran 2023 09:25
Gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarına başlayan ve Edin Dzeko'yu transfer eden Fenerbahçe'de forvet rotasyonu taşmış durumda.

Mbwana Samatta'nın da kadroya dönmesiyle beraber toplamda 6 santrfor'a ulaşmış olan Fenerbahçe 3 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

ÖNCELİK SAMATTA

Yönetim, Joao Pedro, Joshua King ve kiralandığı Genk'ten geri dönen Mbwana Samatta'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Bu 3 golcü için menajerlerine kulüp bulmaları talimatı verildi.

Joao Pedro ve Joshua King'in takımda kalma ihtimali daha yüksekken Fenerbahçe yönetimi, Mbwana Samatta'yı hiçbir şekilde kadroda tutmak istemiyor.

SERDAR DURSUN BELİRSİZ

Bu sezon Jorge Jesus tarafından fazla şans verilmeyen Serdar Dursun ise İsmail Kartal'ın gelmesi halinde büyük ihtimalle Fenerbahçe'de kalacak. 

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