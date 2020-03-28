'Fenerbahçe, Rodriguez için çok uğraştı ama olmadı!'

Ocak ayı transfer döneminde İtalyan ekibi Milan'dan Hollanda Ligi Eredivisie takımı PSV Eindhoven'a kiralık olarak giden Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, İsviçreli oyuncu ile ilgili önemli itiraflarda bulundu." diyen Domenico, Rodriguez için en iyi tercihin PSV olduğunu dile getirdi.İtalyan basınına konuşan Gianluca Di Domenico, şu ifadeleri kullandı;Evet, oldu. Napoli ile görüştük ancak bir İtalya kulübünden diğerine transfer yapmanız gerektiğinde başka değişkenler de devreye giriyor. Napoli ve Milan, o dönemde eşit puanlardayd. Durumun böyle olması işimizi "politik olarak" zorlaştırdı. İki takım da aynı amaç için mücadele ettiğinden Milan'ın göndermeme kararına saygı göstermek zorunda kaldık.Evet, PSV zaten Milano'ya gelmişti. Ocak ayının başlarında birkaç toplantı yaptık. PSV Futbol Direktörü John de Jong ile iletişim kurmuştuk ancak bekledik çünkü Napoli, Rodriguez'in İtalya'da kalması için çözümler üretmeye çalışıyordu. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgisi çok yüksekti. Rodriguez'i transfer etmek için çok çalıştılar ama sonunda ne olduysa Fenerbahçe bu transferi gerçekleştiremedi. Bazen sakin olmanız, piyasayı analiz etmeniz ve neler olduğunu görmeniz gerekir. Transfer döneminin son günlerinde vazgeçmeyen tek kulüp PSV'ydi, hiç vazgeçmediler. Ricardo Rodriguez için kesin kararlı ve arzululardı. Zaten Rodriguez de onu bu denli arzulayan bir kulübe gitmek istiyordu.Rodriguez, sahaya çıktığı her maçta en iyi futbolcular arasındaydı. Maç ritmini tekrar kazandı ve bu onun için çok önemliydi. Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre Milli Takımı'nın bir ferdi olarak oynamak istiyordu. Bu yönden baktığımız zaman evet, PSV, Rodriguez için doğru bir karardı. Ricardo'nun amacı futbol arzusunu geri kazanmaktı.