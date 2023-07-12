savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerdeile anlaşıldığını duyurmuştu.takımdan ayrılması ihtimali İsmail Kartal'ın ekibini stoper arayışlarına yöneltti:Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Rodrigo Becao için bir teklif daha yaptı. Becao'nun bonservisini elinden bulunduran İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye daha önce de teklif yapılmış, fakat İtalyan ekibinin 12 milyon euro'yu bulan bonservis beklentisi nedeniyle geri adım atılmıştı.Fenerbahçe hem Brezilyalı oyuncuya hem de kulübüne maddi olarak önemli bir teklifte bulundu. Ancak Atalanta, Torino gibi ekiplerin de 27 yaşındaki savunmacıyla ilgilenmesi transferi zorlaştırıyor.Sarı-lacivertlilerin yaptığı son teklifin ardından Udinese'den geri dönüş beklediği, İtalyan kulübünden birkaç gün içerisinde cevap gelmezse, stoper transferi için başka alternatiflere yöneleceği iddia edildi.Becao geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist yapmış ve 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.