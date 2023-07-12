Fenerbahçe, Rodrigo Becao'dan vazgeçmiyor

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Rodrigo Becao'dan vazgeçmiyor
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12 Temmuz 2023 12:05
Son güncelleme 12 Temmuz 2023 12:41
Fenerbahçe savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Alexander Djiku ile anlaşıldığını duyurmuştu. Atilla Szalai'nin takımdan ayrılması ihtimali İsmail Kartal'ın ekibini stoper arayışlarına yöneltti: Rodrigo Becao.

BECAO'YA YENİ TEKLİF

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Rodrigo Becao için bir teklif daha yaptı. Becao'nun bonservisini elinden bulunduran İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye daha önce de teklif yapılmış, fakat İtalyan ekibinin 12 milyon euro'yu bulan bonservis beklentisi nedeniyle geri adım atılmıştı.

SERIE A EKİPLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe hem Brezilyalı oyuncuya hem de kulübüne maddi olarak önemli bir teklifte bulundu. Ancak Atalanta, Torino gibi ekiplerin de 27 yaşındaki savunmacıyla ilgilenmesi transferi zorlaştırıyor.

GERİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerin yaptığı son teklifin ardından Udinese'den geri dönüş beklediği, İtalyan kulübünden birkaç gün içerisinde cevap gelmezse, stoper transferi için başka alternatiflere yöneleceği iddia edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Becao geçtiğimiz sezon Serie A'da 28 maçta sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist yapmış ve 1 kez de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.



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