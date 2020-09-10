Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Fenerbahçe Futbol Takımı, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Sarı-lacivertli kafile, buradan kara yoluyla Rize'ye gidecek.



Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.



