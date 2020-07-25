Fenerbahçe Rizespor maçı İZLE, CANLI Fenerbahçe Rizespor maçı yayını



FENERBAHÇE RİZESPOR EKSİKLER



Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Tolga Ciğerci, Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson'un ise cezalı isimler. Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



Çaykur Rizespor'da Abarhoun, Diomande ve Umar sakatlıkları, Samudio ve Vetrih cezalı olmaları sebebiyle maç kadrosunda yoklar.



FENERBAHÇE RİZESPOR 38. MAÇ



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, cumartesi günü Kadıköy'de yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



FENERBAHÇE RİZESPOR İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.



Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de



Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.



İptal edilen maç



Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.



Farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.



Süper Lig'de son haftaya taşınan küme düşecek takımların belirleneceği kritik maçların sonuçları merakla bekleniyor.



34. haftadan önce küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün yanı sıra 2 takım daha bu sezon Süper Lig'e veda edecek. Küme düşme hattında bulunan olan Kayserispor, Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan ikisi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.



Denizlispor, ligin son haftasına 35 puanla Ankaragücü deplasmanında çıkarken Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor Gaziantep'i sahasında ağırlarken Kayserispor ise Trabzonspor'u konuk edecek.



Küme düşme potasını ilgilendiren 4 kritik maç:



Denizlispor - Ankaragücü

Kayserispor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Yeni Malatya - Gaziantep FK



Puan durumu



14. Denizlispor - 35

15. Çaykur Rizespor - 35

16. Malatyaspor - 32

17. Kayserispor - 32



4 TAKIM DA 35 PUANDA OLURSA İHTİMALLER



Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.



Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.



İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.



İşte yaşanabilecek ihtimaller:



1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;



Çaykur Rizespor - 10A

Kayserispor- 10

Denizlispor - 8

Malatyaspor - 6



Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)



Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar



Kayserispor - 7

Denizlispor - 5

Çaykur Rizespor - 4



Çaykur Rizespor küme düşüyor.



3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar



Kayserispor - 7

Malatyaspor - 6

Denizlispor - 4



Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor



4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Denizlispor - 7

Çaykur Rizespor - 7

Malatyaspor - 3



Malatyaspor küme düşüyor



5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE



Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;



Çaykur Rizespor - 9

Kayserispor - 6

Malatyaspor - 3



Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.



4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR



Denizlispor - Ankaragücü

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Malatyaspor - Gaziantep FK

Kayserispor - Trabzonspor