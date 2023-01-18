Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 11:57

Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmayı televizyondan ve tribünden takip edecek sporseverler Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak mı sorularını merak ediyor. İşte iki takımda öne çıkan detaylar...

Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in yöneteceği Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sürerken maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak 

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canı anlatım ile buradan takip edebilirsiniz...



FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI DETAYLARI

 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'e yakın görünüyor.
Teknik direktör Jesus, uzun süreli sakatlığını atlatan Arda'yı ligde Gaziantep FK mücadelesinde sonradan oyuna almış ve 17 yaşındaki futbolcu etkili bir performansa imza atmıştı.

Portekizli teknik adamın, Çaykur Rizespor karşısında daha fazla süre vereceğini belirttiği genç oyuncusunu ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Peres'in de Çaykur Rizespor karşılaşmasında süre alması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 15 Eylül'de Rennes ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan Peres, uzun süre takımından ayrı kalmıştı.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Trabzonspor, ayrılığı açıkladı! Türkiye Transferler Trabzonspor, ayrılığı açıkladı!
Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Gündem Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağıyor Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağıyor
Galatasaray'da Dries Mertens şov Türkiye Kupası Galatasaray'da Dries Mertens şov
Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Resmi gazetede yayınlandı mı? Gündem Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Resmi gazetede yayınlandı mı?
Arda Güler, ilk 11'e dönüyor Fenerbahçe Arda Güler, ilk 11'e dönüyor
Galatasaray'dan Alanyaspor'a karşı bir ilk! Türkiye Kupası Galatasaray'dan Alanyaspor'a karşı bir ilk!
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti! Türkiye Kupası Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti!
Bedelli askerlik ertelenir mi? 2023 bedelli askerlik tarihi değiştirilebilir mi? Gündem Bedelli askerlik ertelenir mi? 2023 bedelli askerlik tarihi değiştirilebilir mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona, Depay'ın fiyatını belirledi!
2
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme ve transfer yanıtı
3
Yüksel Yıldırım: "İsmail Yüksek'i istedik, vermediler"
4
Galatasaray'da 35 yıl sonra bir ilk!
5
Vincent Aboubakar, Beşiktaş için feshetti
6
Rıza Çalımbay: "Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor!"
7
Haji Wright için açıklama; Fenerbahçe ve Galatasaray

SON HABERLER

yukarı ok