Fenerbahçe Rizespor bedava izle, Fenerbahçe Rizespor CANLI YAYIN

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25 Temmuz 2020 22:05
Fenerbahçe Rizespor bedava izle, Fenerbahçe Rizespor CANLI YAYIN
Canlı Şifresiz Fenerbahçe Rizespor bein Sports 2 yayını izle! Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE RİZESPOR FBTV CANLI ANLATIMI YAYINI

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

Çaykur Rizespor

Gökhan
Talbi
Fernandes
Moroziuk
Melnjak
Abdullah
Garmash
Oğuz Kağan
Tunay
Boldrin
Skoda


FENERBAHÇE RİZESPOR SAAT KAÇTA?


Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında düşme potasındaki bulunan Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maçın canlı yayını beIN Sports'tan yapılacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada yer alırken Çaykur Rizespor ise 35 puanda ve 15. sırada.

FENERBAHÇE RİZESPOR EKSİKLER

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Tolga Ciğerci, Muriqi, Deniz Türüç ve Jailson'un ise cezalı isimler. Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor'da Abarhoun, Diomande ve Umar sakatlıkları, Samudio ve Vetrih cezalı olmaları sebebiyle maç kadrosunda yoklar.

FENERBAHÇE RİZESPOR 38. MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, cumartesi günü Kadıköy'de yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE RİZESPOR İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.

Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise geçen sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.

Süper Lig'de son haftaya taşınan küme düşecek takımların belirleneceği kritik maçların sonuçları merakla bekleniyor.

34. haftadan önce küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nün yanı sıra 2 takım daha bu sezon Süper Lig'e veda edecek. Küme düşme hattında bulunan olan Kayserispor, Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan ikisi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Denizlispor, ligin son haftasına 35 puanla Ankaragücü deplasmanında çıkarken Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor Gaziantep'i sahasında ağırlarken Kayserispor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

Küme düşme potasını ilgilendiren 4 kritik maç:

Denizlispor - Ankaragücü
Kayserispor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Yeni Malatya - Gaziantep FK

Puan durumu

14. Denizlispor - 35
15. Çaykur Rizespor - 35
16. Malatyaspor - 32
17. Kayserispor - 32

4 TAKIM DA 35 PUANDA OLURSA İHTİMALLER

Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattındaki son durum ve ihtimaller konuşulmaya başlandı.

Ankaragücü'nün küme düşmeyi garantilediği son hafta öncesinde 14. Denizlispor, 15. Çaykur Rizespor, 16. Malatyaspor ve 17. Kayserispor; 17. ve 18. sıraya düşmemek için son maçlarına çıkacak.

İhtimallerde en kritik konu ise 4 takımın da alacakları sonuçlara göre 35 puanda olması halinde yaşanacaklar olarak görülüyor.

İşte yaşanabilecek ihtimaller:

1- 4 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

4 takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumunda;

Çaykur Rizespor - 10A
Kayserispor- 10
Denizlispor - 8
Malatyaspor - 6

Bu şekilde olursa Denizlispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

2- MALATYASPOR PUAN KAYBEDER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Bu 4 takımın 3'ü 35 puanda ligi bitirirse; (Malatyaspor puan kaybederse)

Kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puanlar

Kayserispor - 7
Denizlispor - 5
Çaykur Rizespor - 4

Çaykur Rizespor küme düşüyor.

3- RİZESPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM PUAN KAYBEDERSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar

Kayserispor - 7
Malatyaspor - 6
Denizlispor - 4

Malatyaspor ve Denizlispor küme düşüyor

4- KAYSERİSPOR PUAN KAYBEDER, DİĞER 3 TAKIM 35 PUAN OLURSA

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Denizlispor - 7
Çaykur Rizespor - 7
Malatyaspor - 3

Malatyaspor küme düşüyor

5- DENİZLİSPOR 3 VEYA 1 PUAN ALIR, DİĞER 3 TAKIM 35 PUANDA BİTİRİRSE

Kendi aralarında oynadıkları maçlarda puanlar;

Çaykur Rizespor - 9
Kayserispor - 6
Malatyaspor - 3

Kayserispor ve Malatyaspor küme düşüyor.

4 TAKIMIN SON HAFTA OYNAYACAKLARI MAÇLAR

Denizlispor - Ankaragücü
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Malatyaspor - Gaziantep FK
Kayserispor - Trabzonspor

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