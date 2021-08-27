Fenerbahçe reytingleri altüst etti

26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.
(MedyaRadar)
Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.
(MedyaRadar)