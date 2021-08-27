Fenerbahçe reytingleri altüst etti

26 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları geceye damga vurdu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe reytingleri altüst etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2021 12:17
26 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "HJK Helsinki-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off Karşılaşması", 3. sırada "Roma-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması" yer aldı.


(MedyaRadar)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.