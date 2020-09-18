Fenerbahçe resmen açıkladı: Jailson

Fenerbahçe, Jailson'un Çin ekibi Dalian FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı lacivertlilere 4.5 milyon euro bonservis ödenecek.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."



GREMIO'YA YÜZDE 20 PAY



Fenerbahçe'nin Jailson'un eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay verileceği kaydedildi.



2018'de Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma yapan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir oyuncusu için daha yüzde verecek. Jailson, 2 sezonda Fenerbahçe'de 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





FENERBAHÇE'DE 10. AYRILIK



Jailson, Fenerbahçe'den bu yaz ayrılan 10. oyuncu oldu. Fenerbahçe'de daha önce Vedat Muriqi, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Mevlüt Erdinç, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Alper Potuk, Tolgay Arslan'ın ayrılıklarının yanısıra Emre Belözoğlu futbolu bırakmıştı.







