Fenerbahçe Rennes maçı İZLE (Exxen izle linki)

FENERBAHÇE RENNES MAÇI CANLI, TIKLAYIN



UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Altay, Szalai, Henrique, Serdar Aziz, Osayi, Arao, Crespo, Alioski, Rossi, İrfan Can, Joao Pedro

Mandanda, Meling, Theate, Wooh, Assignon, Ugochukwu, Majer, Bourigeaud, Tait, Terrier, Gouiri

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.

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