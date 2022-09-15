Fenerbahçe, Rennes'i duran toptan vuracak

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'ndaki en zor sınavına Rennes karşısında çıkacak. Fransız ekibi sezona istediği gibi başlayamasa da son lig maçında Auxerre'i 5-0 yenerek büyük moral buldu. Özellikle hücumda önemli silahları olan, son derece hızlı bir şekilde hücuma çıkan Kırmızı-Siyahlılar, grup liderliği için favori gösteriliyor.



Jorge Jesus, ligde bu hafta bay geçmenin avantajıyla, bol bol taktik idman yaptırdı. Portekizli hoca, savunma anlamında özellikle rakibin geçiş oyunu ve kontrataklardaki tehlikelerine dikkat çekti.



Jesus, hücumda ise taktik antrenmanların büyük bölümünde duran toplar üzerinde durdu. Sarı-Lacivertliler bol bol korner ve ceza sahası çevresinden serbest vuruş organizasyon denemeleri yaptı.







