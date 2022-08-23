Fenerbahçe rekora koşuyor

Adana Demirspor galibiyeti ile birlikte yoluna devam eden F.Bahçe, yenilmezlik serisini de 17 maça yükseltti.



Geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından çıkışa geçerken İsmail Kartal ile başlayan bu dönem Jorge Jesus ile devam ediyor.



Geride kalan 17 karşılaşmada 13 kez kazanan ve 4 beraberlik alan Kanarya, yenilgiyi de unuttu. F.Bahçe ligin ilk haftasında Ümraniye ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup edip 3. haftada da Adana Demir'i geçmeyi başardı.



Sarı-lacivertliler artık gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasında 27 maçlık yenilmezlik serisini geçmeye dikti.



CIES'E GÖRE KANARYA FAVORİ



ULUSLARARASI Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ülkelerdeki şampiyonluk tahminlerini duyurdu. CIES'in tahminleri, takımların geçen iki sezondaki performansları, kadroda yer alan oyuncuların deneyimi, kulüplerin transfer harcamaları baz alınarak yapılırken F.Bahçe favori olarak gösterildi.





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