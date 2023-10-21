Fenerbahçe rekor için sahaya çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, 22 Ekim Pazr Günü (yarın) saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 8 maçta 8 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.
7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.
Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.
REKOR İÇİN OYNAYACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi. Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.
Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.
7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.
Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.
REKOR İÇİN OYNAYACAK
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi. Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.