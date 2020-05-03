Fenerbahçe reddetti, Juninho vazgeçmiyor!

Lyon Sportif Direktörü Juninho, Brezilyalı vatandaşı için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe ise oyuncusunu satmak istemiyor.

Haber; Akşam, Fotoï¿½raf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe reddetti, Juninho vazgeçmiyor!
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03 Mayıs 2020 15:15
Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon euroya Marsilya'dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi.

Fransız ekibi Lyon, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho, orta sahadaki boşluğu tamamlayacak yeni bir oyuncu arıyor.

Juninho, Brezilyalı vatandaşı Luiz Gustavo'ya göz dikti. İlk teklifi kabul görmeyen Juninho yeni bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler ise oyuncusunu satmak istemiyor.

Gustavo, Fenerbahçe'de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

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