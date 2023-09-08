Fenerbahçe reçetesini buldu: Sahada lider bolluğu

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkarak transferde birçok yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin kadro yapısı her anlamda büyük bir değişime uğradı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon lider futbolcular dikkat çekiyor. Inter'den gelen Edin Dzeko takımın hem kaptanlığını hem de liderliğini üstlendi. Ajax'dan transfer edilen Dusan Tadic takımın oyun lideri oldu. Rodrigo Becao, savunma hattının lideri olarak öne çıktı. Dinamo Zagreb'den uzun uğraşlar sonunda getirilen Dominik Livakovic kısa süre içinde kaleyi teslim alacak.
Manchester United'dan transfer edilen Fred orta sahada liderlik özellikleriyle vitrine çıkarken kısa sürede ciddi katkı yaptı. Orta sahaya yıldız ve lider profilinde bir oyuncu transferi daha gelecek.
LİDER SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Böylece geçtiğimiz yıllarda yaşanan lider oyuncu sıkıntısı tamamen çözülmüş olacak.
Fenerbahçe'de lider oyuncuların takıma dahil edilmesi İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de çok rahatlattı. Bu oyuncular saha içi liderlik Dzeko ve Tadic gibi isimlere geçtiği için daha iyi performans vermeye başladı.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon lider futbolcular dikkat çekiyor. Inter'den gelen Edin Dzeko takımın hem kaptanlığını hem de liderliğini üstlendi. Ajax'dan transfer edilen Dusan Tadic takımın oyun lideri oldu. Rodrigo Becao, savunma hattının lideri olarak öne çıktı. Dinamo Zagreb'den uzun uğraşlar sonunda getirilen Dominik Livakovic kısa süre içinde kaleyi teslim alacak.
Manchester United'dan transfer edilen Fred orta sahada liderlik özellikleriyle vitrine çıkarken kısa sürede ciddi katkı yaptı. Orta sahaya yıldız ve lider profilinde bir oyuncu transferi daha gelecek.
LİDER SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Böylece geçtiğimiz yıllarda yaşanan lider oyuncu sıkıntısı tamamen çözülmüş olacak.
Fenerbahçe'de lider oyuncuların takıma dahil edilmesi İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de çok rahatlattı. Bu oyuncular saha içi liderlik Dzeko ve Tadic gibi isimlere geçtiği için daha iyi performans vermeye başladı.