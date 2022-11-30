Fenerbahçe-Rayo Vallecano: İlk 11'ler

Diego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas.

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe'nin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. Bugün oynanacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.