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Fenerbahçe-Rayo Vallecano: İlk 11'ler

Fenerbahçe sezonun ikinci etabı öncesi ilk hazırlık maçını kendi evinde Rayo Vallecano ile oynayacak.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Rayo Vallecano: İlk 11'ler
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30 Kasım 2022 19:09
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin ilk rakibi Rayo Vallecano olacak. Bugün oynanacak ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.

Rayo VallecanoDiego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas.


Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.

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