Haber Tarihi: 06 Mart 2025 19:14 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 19:14

Fenerbahçe - Rangers Maçı Canlı İzle (Şifresiz TRT İzle)

Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle: Şifresiz TRT izle... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk ediyor. Mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler…

Fenerbahçe - Rangers Maçı Canlı İzle (Şifresiz TRT İzle)
Abone Ol

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek. Jose Morinho yönetiminde maç için tüm hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Ancak mücadelede temsilcimizin iki futbolcusu yer alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI CANLI, TIKLA



FENERBAHÇE-RANGERS CANLI İZLE ŞİFRESİZ 





FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER  


Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.



FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İSMAİL BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in durumu maç saatinde netleşecek.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Okan Buruk: 'Rahatız, merak etmeyin' Galatasaray Okan Buruk: "Rahatız, merak etmeyin"
Mourinho: 'Hiçbir korkumuz yok!' Fenerbahçe Mourinho: "Hiçbir korkumuz yok!"
Fenerbahçe - Rangers Maçı Canlı İzle (Şifresiz TRT İzle) Gündem Fenerbahçe - Rangers Maçı Canlı İzle (Şifresiz TRT İzle)
Rangers taraftarından Galatasaray atkısı! Fenerbahçe Rangers taraftarından Galatasaray atkısı!
Servet Çetin: 'Bazı hakemler dayağı hak ediyor!' Spor Toto 1. Lig Servet Çetin: "Bazı hakemler dayağı hak ediyor!"
Erzurumspor'dan Pendik maçı sonrası hakem tepkisi! Spor Toto 1. Lig Erzurumspor'dan Pendik maçı sonrası hakem tepkisi!
Taylan Temel: 'Hakemlik bir durum yoktu' Spor Toto 1. Lig Taylan Temel: "Hakemlik bir durum yoktu"
Kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alındı Spor Toto 1. Lig Kapatılan Bolu Atatürk Stadı'ndan karot örnekleri alındı
Ankaragücü sahasında zorlanmadı! Spor Toto 1. Lig Ankaragücü sahasında zorlanmadı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
2
Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
3
Fenerbahçe - Rangers: İlk 11'ler
4
TFF'den yabancı hakem talepleri için flaş açıklama!
5
Arda Güler'e Almanya'dan iki talip birden!
6
Galatasaray, aynı hafta iki derbiye çıkacak!
7
Rangers açıkladı: Bir taraftar hayatını kaybetti!

SON HABERLER