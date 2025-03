Fenerbahçe - Rangers Maçı Canlı İzle (Şifresiz TRT İzle)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers takımını konuk edecek. Jose Morinho yönetiminde maç için tüm hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Ancak mücadelede temsilcimizin iki futbolcusu yer alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...



FENERBAHÇE-RANGERS CANLI İZLE ŞİFRESİZ





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda ve saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.Butland, Tavernier, Pröpper, Clinton Nsiala-Makengo, Jefte, Diomande, Raskin, Cerny, Igamane, Ianis Hagi, Dessers.Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in durumu maç saatinde netleşecek.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.