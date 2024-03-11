Fenerbahçe rakiplerini 'uzaktan' avlıyor!

4 Maçlık kaybetmeme serisini sona eren Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında çıkış arıyor. Kara Kartal'da teknik direktör Santos zafer planını hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe rakiplerini 'uzaktan' avlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 13:04
Pendikspor karşılaşmasında ceza sahası dışından 2 gol atan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takımı oldu.

Mert Hakan'ın attığı golle yine bir takibini uzaktan avlayan Sarı-Lacivertliler, 11. kez ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı.

Kanarya'yı bu alanda 10 kezle Kasımpaşa takip ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery