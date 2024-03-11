Fenerbahçe rakiplerini 'uzaktan' avlıyor!

Pendikspor karşılaşmasında ceza sahası dışından 2 gol atan Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takımı oldu.
Mert Hakan'ın attığı golle yine bir takibini uzaktan avlayan Sarı-Lacivertliler, 11. kez ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı.
Kanarya'yı bu alanda 10 kezle Kasımpaşa takip ediyor.
Mert Hakan'ın attığı golle yine bir takibini uzaktan avlayan Sarı-Lacivertliler, 11. kez ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı.
Kanarya'yı bu alanda 10 kezle Kasımpaşa takip ediyor.