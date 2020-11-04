Fenerbahçe rakiplerini ikiye katlıyor

Antalyaspor deplasmanında çok üstün bir futbolla kazanarak maç fazlasıyla zirveye çıkan Fenerbahçe futboluyla büyük bir fark yaratıyor. Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor karşısındaki istatistikleri ile "Ben bu ligin büyük favorisiyim" mesajını veriyor. Fenerbahçe 53 gol girişimi ile rekor kırarken, 12'si isabetli 28 şut çekti. 45 orta yaparak rakibi sahasına hapsetti.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SINIFTA KALDI

Kanarya adeta şov yaparken, ezeli rakipleri ise sınıfta kaldı. Galatasaray 10 eksikle sahaya çıkan Ankaragücü önünde 3'ü isabetli 13 şut çekebilirken, 13 gol girişiminde bulundu ve 27 orta yaptı. Beşiktaş da Malatya önünde bundan farklı bir tablo çizemedi.



BÜYÜK BİR HATA YAPMAZSA

6'sı isabetli 16 şut atan, 16 gol girişiminde bulunan Siyah-Beyazlılar 22 de orta yaptı. Kanarya'nın hem kadro hem de futbol olarak şu anda ezeli rakiplerinin çok önünde olması nedeniyle, "Fener büyük bir hata yapmazsa ipi göğüsler" yorumları yapılıyor.



DURAN TOPLARDA DURMUYOR

Fenerbahçe ligin ilk 7 haftasında duran top performansı ile de dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar korner ve serbest vuruşlardan 5 gol bulmayı başardı. Galatasaray ise bu sezon 41 kez köşe vuruşu kullanırken, rakip ağları havalandıramadı.



BEKLENTİDE ZİRVEDE!

Antalyaspor deplasmanında gol pozisyonu rekoru kıran Fenerbahçe'nin performansı rakamlara da yansıdı. Sarı- Lacivertliler ligin ilk 7 haftasında maç başına 2.65 gol beklentisi yaratırken bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Fener'i 2.39 ile Alanyaspor takip ederken, Galatasaray maç başına sadece 1.71 gol beklentisi oluşturdu. Cimbom'un gol ortalaması da 1.29'da kaldı.



