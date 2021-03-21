Fenerbahçe rakip sahada coşuyor: Hedef Beşiktaş

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a karşı en önemli kozlarının başında deplasmandaki harika formu geliyor. Sarı- Lacivertliler, 14 maçta sadece 1 kez kaybetti ve topladığı 35 puanla dış sahada ligin en iyisi!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe rakip sahada coşuyor: Hedef Beşiktaş
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21 Mart 2021 13:04
Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu karşılaşmalarda Kadıköy'ün aksine son derece başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-Lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor. Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet (Gaziantep FK 1-3) yaşayan Erol Bulut'un takımı, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 mücadelede rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

7 maçtır yenilmiyor

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın Bulut'un takımı deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor ve 4 maçtır da rakiplerinin evinde kazanmayı başarıyor. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda en son 5 maç üst üste Mart 2018/Mayıs 2018 arası Aykut Kocaman'la galibiyet serisi yakaladı. Eğer Kanarya, derbide gülen taraf olursa, deplasmandaki puanını 38'e yükseltecek! Fenerbahçe, en son 2005-2006'da sezon sonunda 17 maçta 38 puana ulaşmıştı.



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