'Fenerbahçe, Rafael Benitez'i getiriyor'

Yeni teknik direktörü için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Rafael Benitez ile görüştüğü ve 16 Haziran'da İspanyol hocayı İstanbul'a getirmek üzere planları yaptığı kaydedildi.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam ile tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor ancak 16 Haziran tarihi için tüm ayarlamalar yapıldı.
Fenerbahçe'nin diğer alternatifleriyle de görüştüğü ancak Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.
ÜMİT ÖZAT: "YÜZDE 99 BENİTEZ
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek. Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yapmıştı.
RAFAEL BENITEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
1993-1995 Real Madrid B
1995-1996 Valladolid
1996-1997 Osasuna
1997-1999 Extremadura
2000-2001 Tenerife
2001-2004 Valencia
2004-2010 Liverpool
2010-2011 Inter
2012-2013 Chelsea
2013-2015 Napoli
2015-2016 Real Madrid
2016-2019 Newcastle United
2019-2021 Dalian Yifang
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam ile tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor ancak 16 Haziran tarihi için tüm ayarlamalar yapıldı.
Fenerbahçe'nin diğer alternatifleriyle de görüştüğü ancak Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.
ÜMİT ÖZAT: "YÜZDE 99 BENİTEZ
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek. Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yapmıştı.
RAFAEL BENITEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
1993-1995 Real Madrid B
1995-1996 Valladolid
1996-1997 Osasuna
1997-1999 Extremadura
2000-2001 Tenerife
2001-2004 Valencia
2004-2010 Liverpool
2010-2011 Inter
2012-2013 Chelsea
2013-2015 Napoli
2015-2016 Real Madrid
2016-2019 Newcastle United
2019-2021 Dalian Yifang