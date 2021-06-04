'Fenerbahçe, Rafael Benitez'i getiriyor'

Yeni teknik direktörü için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Rafael Benitez ile görüştüğü ve 16 Haziran'da İspanyol hocayı İstanbul'a getirmek üzere planları yaptığı kaydedildi.A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam ile tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor ancak 16 Haziran tarihi için tüm ayarlamalar yapıldı.Fenerbahçe'nin diğer alternatifleriyle de görüştüğü ancak Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek. Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yapmıştı.1993-1995 Real Madrid B1995-1996 Valladolid1996-1997 Osasuna1997-1999 Extremadura2000-2001 Tenerife2001-2004 Valencia2004-2010 Liverpool2010-2011 Inter2012-2013 Chelsea2013-2015 Napoli2015-2016 Real Madrid2016-2019 Newcastle United2019-2021 Dalian Yifang