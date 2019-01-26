Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a karşı serisini sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 yenerek rakibi karşısındaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maçı Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdü. İlk yarısını 36-32 önde kapattığı maçtan 21 sayı farkla 79-58 galip ayrıldı.Rakibi karşısında son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük skorla alan sarı-lacivertliler, 6 yıllık yenilmezlik serisine bir galibiyet daha ekledi. Fenerbahçe Beko'nun böylece rakibi karşısındaki galibiyet serisi 16 maça çıktı.Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 2 maçlık deplasman yenilgi serisini de bitirdi ve 15. maçında 13. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Japan ise ligde üst üste 2. toplamda da 7. yenilgisini aldı.Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki galibiyet serisini ise 18 maça yükseltti.Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.