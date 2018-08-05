Fenerbahçe, Portekiz yolcusu!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla yapacağı ilk maç için yarın Lizbon'a gidecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.
Atatürk Havalimanı'ndan yarın saat 09.00'da Lizbon'a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla tamamlayacak.
Atatürk Havalimanı'ndan yarın saat 09.00'da Lizbon'a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.
Sarı-lacivertliler, 8 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a dönecek.