UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maç haftasında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında çok etkili olurken 18'de İrfan Can Kahveci'nin şutu direkten auta gitti. 20 ve 40. dakikalarda ise Mergim Berisha gole çok yaklaştı.



Olympiakos'a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.



Bu skorun ardından Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı kalmadı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.



Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.



PUAN DURUMU



11 - Frankfurt

9 - Olympiakos

5 - Fenerbahçe

2 - Antwerp



FENERBAHÇE DERBİ TAKTİĞİNİ DEĞİŞTİRMEDİ



Fenerbahçe, derbide olduğu gibi mücadeleye 4-3-3 formatında çıktı.



Sarı lacivertliler Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci, Berisha 11'iyle sahaya çıktı.



VITOR PEREIRA'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK



Derbiden farklı olarak Fenerbahçe'de Mesut Özil yerine Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu yerine Bright Osayi-Samuel forma giydi.



ONYEKURU 11'DE, VALBUENA SONRADAN GİRDİ



Olympiakos ise Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara, Masouras, Aguibou Camara, Onyekuru, El-Arabi 11'iyle maça başladı ve 4-2-3-1 taktiğini benimsedi.



Eski Fenerbahçeli Valbuena ise oyuna sonradan dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.

18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

24. dakikada Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.

32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



