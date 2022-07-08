'Fenerbahçe, Pezzella için anlaştı!'

Fenerbahçe, sol bek transferini İtalya'dan yapmaya hazırlanıyor.



Sky Sports'ta yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.



İtalyan ekibinin bu transfer için 4 milyon euro bonservis kazanacağı belirtildi.



Pezzella'nın ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık imza atmasının beklendiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella, 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.





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