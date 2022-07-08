"Fenerbahçe, Pezzella için anlaştı!"

Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Fenerbahçe, Pezzella için anlaştı!'
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08 Temmuz 2022 15:42
Fenerbahçe, sol bek transferini İtalya'dan yapmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için Parma ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

İtalyan ekibinin bu transfer için 4 milyon euro bonservis kazanacağı belirtildi.

Pezzella'nın ise bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella, 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.

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