Fenerbahçe Petrol Ofisi yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen Ece Türkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Petrol Ofisi yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 19:38
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takım, orta saha oyuncusu Ece Türkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Amerika Kolej Ligi takımlarından Old Dominion Üniversitesi'nde forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery