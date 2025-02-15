Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2 golle geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 2 golle geçti
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15 Şubat 2025 17:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.  Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Petrol Ofisi, 26. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Karyna Alkhovik'in 82. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 15. galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.


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