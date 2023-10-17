Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin konuğu ABB FOMGET

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında 18 Ekim Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET karşılaşacak.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan iki ekipten son şampiyon ABB FOMGET, averajla lider durumda bulunuyor.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan iki ekipten son şampiyon ABB FOMGET, averajla lider durumda bulunuyor.