Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Nijeryalı orta saha!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'ndan yeni imza geldi.
Sarı-lacivertli ekip 28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.
28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
Sarı-lacivertli ekip 28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.
28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
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