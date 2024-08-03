Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Nijeryalı orta saha!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Nijeryalı orta saha!
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03 Ağustos 2024 17:19
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'ndan yeni imza geldi.

Sarı-lacivertli ekip 28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından AS Saint-Etienne forması giyen Regina Ibiang Otu'yu kadrosuna kattı.

28 yaşındaki Nijerya Kadın A Milli takım forması da giyen orta saha oyuncusu, kendisini 2 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

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