Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden transfer!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Ganalı orta saha oyuncusu Alice Kusi'yi transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın ZFK Spartak Subotica ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe Kulübü, transferi duyururken, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın ZFK Spartak Subotica ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe Kulübü, transferi duyururken, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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