Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden farklı galibiyet!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki 15. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u ağırladı.



Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 8-0 kazandı.



Sarı-Lacivertliler'in gollerin, 22. ve 56. dakikalarda Zenatha Coleman, 36. ve 47. dakikalarda Fatma Kara, 51. dakikada Haley Berg, 68. ve 77. dakikalarda Yağmur Uraz ve 74. dakikada Cansu Kara kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 12. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltti. Ligde 12. yenilgisini alan Adana ekibi ise 4 puanda kaldı.







GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU