Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden bir transfer daha!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, forvet oyuncusu Lara Ivanusa'yı transfer etti.

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Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden bir transfer daha!
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05 Ağustos 2023 22:05
 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

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