Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wulfz Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı müsabakanın kazananı 1-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler oldu.



Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na, Karagümrük karşısında galibiyeti 55. dakikada (p) Zenatha Coleman getirdi. 1 maç eksiği bulunan Sarı-Lacivertliler, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde 2. yenilgisi alan Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.



Ligde yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 3. hafta erteleme maçında 18 Ekim Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K'yı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise gelecek hafta Hakkarigücü Spor'u konuk edecek.



