Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kamp için KKTC'ye gitti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kamp için KKTC'ye gitti
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03 Ocak 2024 13:28
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk yarısını averajla lider tamamlayan Fenerbahçe Petrol Ofisi, ikinci yarı hazırlıkları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp için KKTC'ye giden futbolcuları, Ercan Havalimanı'nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği üyeleri karşıladı.

Dernek başkanı Toykan Özdamar ve yöneticiler tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe Petrol Ofisi kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Sarı-lacivertliler, 8 Ocak'a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürüp ardından Türkiye'ye dönecek.

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