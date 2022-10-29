Fenerbahçe pes etmiyor; 6. kez geri döndüler

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında 3-0 geriden beraberliği yakalayan Fenerbahçe, Avrupa'daki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Bu alanda kendi rekorunu egale eden sarı-lacivertliler bu sezon yenilgiyi kabullenmeyen bir takım oldu.



İşte o örnekler:



- (Ümraniye maçı) gol 90+2 Berisha / 1 puan



- (Karagümrük maçı) gol 90+5 Batshuayi / 3 puan



- (Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev maçı) gol 88 Szalai / 10 kişiyle uzatmaya götürdü



- (Avrupa Ligi Kiev maçı) 90+2'de gol Batshuayi / 3 puan



- (Rennes deplasmanı) gol 90+2 Valencia / 1 puan



- (Rennes maçı Kadıköy) gol 88'de Emre Mor / 1 puan



Fenerbahçe, Jorge Jesus ile rakip, skor ayırt etmeden son dakikaya kadar aynı disiplinle mücadele ediyor. Bunun için üst düzey kondisyon, mental olarak tam motivasyon ve taktik planda usta kenar yönetimi gerekli. Fenerbahçe bunların hepsine sahip olduğu için hem ligde hem Avrupa'da lider durumda bulunuyor.



DERSLİK YARIM SAAT



Fenerbahçe'nin geri dönüşü kadar Rennes'in ilk 30 dakikadaki müthiş futbolu da akıllarda kaldı. Fransız ekibi, bu süreçte biri ofsayta takılan 4 gol bulurken, Fenerbahçe'yi adeta 'abandone' etti. Avrupa'da final hayali kuran takımların; Rennes'in yarım saatte yaptığı baskı, pas hızı ve hareketli oyun seviyesine ulaşmak zorunda olduğu bir kez daha görüldü. Jesus'un da antrenmanlarda





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