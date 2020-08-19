Fenerbahçe Perotti temaslarını sürdürüyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katma planları yaptığı Arjantinli hücum oyuncusu Diego Perotti konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.



Sky Italia'ya yansıyan bilgiye göre Diego Perotti ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin Roma kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Perotti için Roma'ya 1.9 milyon euro bonservis ve 2+1 yıllık sözleşmeyi de oyuncuya önerdiği daha önceden basına yansımıştı.



Diego Perotti sol kanat oyuncusu olmasına rağmen sağ kanat ve 10 numara mevkisinde de oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu ayrıca 5 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giymişti.



32 yaşındaki isim geçen sezon Roma'da oynadığ 25 maçın 10'una ilk 11'de çıkmış ve 6 gol 4 asistle oynamıştı.



