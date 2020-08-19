Fenerbahçe'nin kadrosuna katma planları yaptığı Arjantinli hücum oyuncusu Diego Perotti konusunda görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı.



Sky Italia, Diego Perotti ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin Roma kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğünü duyurdu. Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Perotti için Roma'ya 1.9 milyon euro bonservisi oyuncuya da 2+1 sözleşme teklifi üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



Diego Perotti sol kanat oyuncusu olmasına rağmen sağ kanat ve 10 numara mevkisinde de oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan oyuncu ayrıca 5 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giymişti.



32 yaşındaki isim geçen sezon Roma'da oynadığ 25 maçın 10'una ilk 11'de çıkmış ve 6 gol 4 asistle oynamıştı.



