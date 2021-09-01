Fenerbahçe & Perotti: 192 dakikada bitti!

Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe & Perotti: 192 dakikada bitti!
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01 Eylül 2021 01:09
Fenerbahçe'de Diego Perotti dönemi sona erdi.

İtalya'dan kulüplerle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan Perotti ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Fenerbahçe'nin Perotti'ye geleceğe yönelik ücretlerinin bir kısmını ödeyerek yolları ayırdığı öğrenildi.

5 Ekim 2020'de bonservissiz bir şekilde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Perotti, sadece 4 Süper Lig maçında 192 dakika süre aldı ve 3 gol attı.


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