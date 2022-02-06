Fenerbahçe, Pereira sonrası da huzur bulamadı

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra çok daha kötü bir puan performansı sergiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Pereira sonrası da huzur bulamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 00:18
Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra ligde istediği sonuçları elde edemedi.

Pereira sonrası 7 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Sarı lacivertliler, Pereira sonrası dönemde ligin son iki sırasındaki Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, sahasında oynadığı Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir'e ise kaybetti.

Fenerbahçe, Pereira sonrası 1.28 puan ortalaması yakalarken Portekizli hoca ile 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.

SON 3 GALİBİYET, SON 3'LÜYE KARŞI

Sarı lacivertlilerin bir diğer dikkat çeken istatistiği ise son 10 maçta aldığı 3 galibiyet oldu. Fenerbahçe, bu 3 galibiyetini de ligin son 3 sırasındaki takıma karşı aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.