Fenerbahçe, Pereira sonrası da huzur bulamadı

SON 3 GALİBİYET, SON 3'LÜYE KARŞI

Fenerbahçe, Vitor Pereira sonrası Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu.



⭕1-1 VF Karagümrük

✅2-0 ÖKY Malatyaspor

❌1-2 Adana Demirspor

⭕1-1 FTA Antalyaspor

✅2-1 Altay

⭕1-1 DG Sivasspor

❌0-1 M. Başakşehir pic.twitter.com/Ykzxziwe61



— Sporx (@sporx) February 5, 2022

Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra ligde istediği sonuçları elde edemedi.Pereira sonrası 7 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.Sarı lacivertliler, Pereira sonrası dönemde ligin son iki sırasındaki Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.Maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, sahasında oynadığı Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir'e ise kaybetti.Fenerbahçe, Pereira sonrası 1.28 puan ortalaması yakalarken Portekizli hoca ile 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.Sarı lacivertlilerin bir diğer dikkat çeken istatistiği ise son 10 maçta aldığı 3 galibiyet oldu. Fenerbahçe, bu 3 galibiyetini de ligin son 3 sırasındaki takıma karşı aldı.