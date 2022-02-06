Fenerbahçe, Pereira sonrası da huzur bulamadı

Fenerbahçe, teknik direktörü Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra ligde istediği sonuçları elde edemedi.
Pereira sonrası 7 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Sarı lacivertliler, Pereira sonrası dönemde ligin son iki sırasındaki Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.
Maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, sahasında oynadığı Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir'e ise kaybetti.
Fenerbahçe, Pereira sonrası 1.28 puan ortalaması yakalarken Portekizli hoca ile 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.
SON 3 GALİBİYET, SON 3'LÜYE KARŞI
Sarı lacivertlilerin bir diğer dikkat çeken istatistiği ise son 10 maçta aldığı 3 galibiyet oldu. Fenerbahçe, bu 3 galibiyetini de ligin son 3 sırasındaki takıma karşı aldı.
Pereira sonrası 7 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Sarı lacivertliler, Pereira sonrası dönemde ligin son iki sırasındaki Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.
Maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, sahasında oynadığı Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir'e ise kaybetti.
Fenerbahçe, Pereira sonrası 1.28 puan ortalaması yakalarken Portekizli hoca ile 1.64 puan ortalaması yakalamıştı.
SON 3 GALİBİYET, SON 3'LÜYE KARŞI
Sarı lacivertlilerin bir diğer dikkat çeken istatistiği ise son 10 maçta aldığı 3 galibiyet oldu. Fenerbahçe, bu 3 galibiyetini de ligin son 3 sırasındaki takıma karşı aldı.
Fenerbahçe, Vitor Pereira sonrası Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu.
⭕1-1 VF Karagümrük
✅2-0 ÖKY Malatyaspor
❌1-2 Adana Demirspor
⭕1-1 FTA Antalyaspor
✅2-1 Altay
⭕1-1 DG Sivasspor
❌0-1 M. Başakşehir pic.twitter.com/Ykzxziwe61
— Sporx (@sporx) February 5, 2022