Fenerbahçe, Pereira ile 19. Avrupa sınavında

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 64 33 17 14 88 61 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 232 86 48 98 290 340

"Kupa 2"de 119. müsabaka

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 19. maçına çıkacak

Eintracht Frankfurt ile 2. randevu

D Grubu ilk hafta maçında yarın (16 Eylül) Almanya'nıntakımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak.Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak.Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya gelecek.İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.