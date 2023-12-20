Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe penaltı kazandı.
Mücadelenin 73. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunu Djiku kafayla içeri doldurdu. Gökhan Sazdağı topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular Gökhan'ın elle müdahale ettiği itirazında bulundu.
VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, beyaz notayı gösterdi.
Topun başına geçen Batshuayi, 79. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.
Mücadelenin 73. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunu Djiku kafayla içeri doldurdu. Gökhan Sazdağı topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular Gökhan'ın elle müdahale ettiği itirazında bulundu.
VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, beyaz notayı gösterdi.
Topun başına geçen Batshuayi, 79. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.
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