Fenerbahçe penaltı kazandı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe VAR müdahalesiyle penaltı kazandı.

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Fenerbahçe penaltı kazandı!
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20 Aralık 2023 18:42
Son güncelleme 20 Aralık 2023 18:44
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçta Fenerbahçe penaltı kazandı.

Mücadelenin 73. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunu Djiku kafayla içeri doldurdu. Gökhan Sazdağı topu uzaklaştırdı. Fenerbahçeli futbolcular Gökhan'ın elle müdahale ettiği itirazında bulundu.

VAR'ın uyarısıyla monitörde pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, beyaz notayı gösterdi.

Topun başına geçen Batshuayi, 79. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.

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